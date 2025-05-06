Диетолог объяснила риски регулярного употребления шашлыка

08:25, 06 мая 2025, ПАИ

Частое употребление жирного мяса, включая мясо для шашлыка, повышает вероятность возникновения болезней сердца и сосудов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Диетолог сообщила, что злоупотребление насыщенными жирами, содержащимися в жирном мясе для шашлыка, увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней, особенно у пожилых. В качестве профилактики она посоветовала заменять такие продукты диетическими аналогами – куриной грудкой, индейкой или рыбой, которые не только полезнее, но и лучше усваиваются благодаря минимальному количеству соединительной ткани.

Как пояснила эксперт, правильное приготовление мяса на углях – это не просто вопрос вкуса, но и важный аспект пищевой безопасности, особенно для тех, кто часто включает шашлык в свой рацион.

Врач сообщила, что мясо на углях следует жарить только после полного прогорания углей, соблюдая дистанцию в 30 см. Она рекомендовала избегать появления пламени и подгорания продукта, так как это приводит к образованию потенциально опасных соединений, в большом количестве обладающих проканцерогенным действием.

По словам специалиста, поскольку при обычном приготовлении шашлыка внутренняя температура мяса достигает всего 60-70 градусов, этот продукт (как и другие недостаточно термически обработанные мясные и рыбные блюда) исключается из меню для детей и женщин в период беременности и грудного вскармливания.