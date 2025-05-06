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Общество

Псковичи могут присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн» пройдёт в честь Дня Победы, сообщили организаторы.

Скриншот сайта 2025.polkrf.ru

Напомним, что 2025 год является особенным – в этот год отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, чтобы почтить героев и участников специальной военной операции, а также сохранить память о подвигах тех, кто сражался за Родину в разные периоды истории.

Во всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн» может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются в период с 23 апреля по 6 мая. Загрузить фото победителей можно на сайте «Бессмертного полка России» 2025.polkrf.ru и в мини-приложениях «ВКонтакте» (vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (ok.ru/app/polk).

В этом году впервые реализована возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.

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