За ночь над регионами России сбили 105 украинских беспилотников

09:16, 06 мая 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

32 дрона сбили над Брянской областью, 22 – над Воронежской областью, 19 – над Московской областью, десять – над Пензенской областью, девять – над Калужской областью, шесть – над Белгородской областью, по два – над Самарской и Липецкой областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Ростовской, Курской и Владимирской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.