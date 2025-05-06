Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на трёхлетнюю девочку в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на трехлетнюю девочку в деревне Ольгино Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в информационном центре СКР.
В СМИ сообщается, что 4 мая текущего года в деревне Ольгино Псковской области агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника, набросилось на трехлетнюю девочку во дворе частного домовладения, укусив ее за голову. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в хирургическое отделение больницы.
В СУ СК России по Псковской области по данному факту начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Псковской области.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на трёхлетнюю девочку в Псковской области