Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники

10:21, 06 мая 2025, ПАИ

Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники «Вестник здоровья», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

«Теперь у пациентов появился удобный способ узнавать актуальные новости, полезные советы по здоровью и важные изменения в работе поликлиники. Газету можно получить бесплатно в регистратуре и на информационных стойках поликлиники. Количество ограничено!» – отметила Марина Гаращенко.