Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники
Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники «Вестник здоровья», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.
«Теперь у пациентов появился удобный способ узнавать актуальные новости, полезные советы по здоровью и важные изменения в работе поликлиники. Газету можно получить бесплатно в регистратуре и на информационных стойках поликлиники. Количество ограничено!» – отметила Марина Гаращенко.
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