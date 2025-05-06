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Общество

Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники

Вышел первый выпуск корпоративной газеты Псковской городской поликлиники «Вестник здоровья», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Марины Гаращенко

«Теперь у пациентов появился удобный способ узнавать актуальные новости, полезные советы по здоровью и важные изменения в работе поликлиники. Газету можно получить бесплатно в регистратуре и на информационных стойках поликлиники. Количество ограничено!» – отметила Марина Гаращенко.

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