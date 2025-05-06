Почти две тонны сарделек не пропустили через госграницу в Псковской области

11:08, 06 мая 2025, ПАИ

1,8 тонны сарделек с телятиной не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На груз отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Кроме того, сардельки везли не в холодильнике, как это положено.

Перемещение 1,8 тонны сарделек по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию.