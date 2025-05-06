T2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны

11:42, 06 мая 2025, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 возобновляет особые условия пользования связью для ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Великой Победы компания сделала мобильную связь полностью бесплатной для этой категории абонентов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

T2 выражает благодарность героям Великой Победы и предлагает им возможность оставаться на связи с близкими и родными безвозмездно. В преддверии 80-летней годовщины T2 возобновляет бессрочную скидку 100 % на мобильную связь ветеранам Великой Отечественной войны.

Для получения льготы по своему номеру ветеран или его официальный представитель может обратиться в любой салон связи T2. Скидка 100 % доступна как действующим, так и новым абонентам при подключении к T2.

При личном обращении для получения льготы достаточно паспорта и удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Представителю или опекуну необходимо предъявить свой паспорт, удостоверение ветерана ВОВ, нотариально заверенную доверенность от лица ветерана либо документы, подтверждающие статус опекуна.

Скидка 100 % доступна на открытой или любой архивной версии тарифа «Мой онлайн+». Льгота бессрочная и действует при смене номера, замене или блокировке сим-карты. Адреса ближайших салонов T2 можно узнать на сайте T2 в разделе «Офисы продаж».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».