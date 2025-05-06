Магазин на улице Труда в Пскове трижды за день пытались обокрасть

13:26, 06 мая 2025, ПАИ

Три кражи предотвратили сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

5 мая около 11:00 росгвардейцам поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете на улице Труда. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 46-летнего мужчину, который украл 42 рулона стрейч-плёнки стоимостью 18 тысяч рублей.

Вечером росгвардейцы при выезде в магазин на улице Труда по сигналу «Тревога» задержали 67-летнего мужчину, который подозревается в краже аппарата для выпечки на сумму три тысячи рублей.

А около 23:00 росгвардейцы в третий раз выехали по сигналу «Тревога» в тот же магазин. Там сотрудники ведомства задержали 40-летнего псковича, который украл продукты.

По данным фактам проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.