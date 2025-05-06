Два автомобиля столкнулись в Плюсском районе

13:47, 06 мая 2025, ПАИ

Два автомобиля столкнулись в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей «Газель» и «Шевроле» произошло в деревне Полосы. В ДТП пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.