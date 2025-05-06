Два автомобиля столкнулись в Плюсском районе
Два автомобиля столкнулись в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобилей «Газель» и «Шевроле» произошло в деревне Полосы. В ДТП пострадавших нет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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