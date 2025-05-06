Церемония награждения победителей эстафеты «Псковской правды» проходит на «Машиностроителе»

17:05, 06 мая 2025, ПАИ

Церемония награждения победителей легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В этом году эстафету побежали более 1,2 тысячи человек. В забегах в том числе участвовала 31 корпоративная команда. Среди них много тех, кто бежит уже не в первый раз. Это и 76-я дивизия, и региональное УМВД России, и Госархив Псковской области, и областное УФССП России, и Сбербанк, и Псковской станция скорой медпомощи, и реготделение Банка России.

Несколько команд присоединились к эстафете впервые. За призы «Псковской правды» боролись команды из Красногородского и Гдовского муниципальных округов, филиал фонда «Защитники Отечества», клуб любителей бега «Негативные люди».

Кроме того, среди участников были и две команды журналистов.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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