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Подведены итоги забега корпоративных команд в эстафете «Псковской правды»

Подведены итоги забега корпоративных команд в эстафете «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом с церемонии награждения сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Первое место забега заняла команда 76-й гвардейской дивизии, серебро у коллектива Управления Росгвардии по Псковской области, а замкнула тройку лидеров команда ГУ МЧС России по Псковской области.

В этом году эстафету побежали более 1,2 тысячи человек, в том числе участвовала 31 корпоративная команда. Кроме того, среди участников были и две команды журналистов.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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