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Общество

2,5 миллиона рублей могут выиграть в конкурсе многодетные семьи из Псковской области

Многодетные семьи из Псковской области могут принять участие в традиционном региональном конкурсе «Многодетная семья года» и выиграть 2,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по социальной защите.

Фото: ПАИ

Соревнование проходит среди пар, проживающих в Псковской области и воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Дети участников должны расти в благоприятных условиях, получать воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, вести здоровый образ жизни, развиваться в творчестве и искусстве, а также знать о культурно-историческом наследии и национальной культуре.

Кроме того, заявки на участие в конкурсе могут подавать многодетные семьи, занимающиеся общественно полезной и благотворительной деятельностью, проявляющие активную гражданскую позицию, а также являющиеся организаторами социальных, спортивных, экологических, творческих и других проектов в муниципалитетах региона.

Итоги конкурса подведёт совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области. Победители получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллиона рублей.

Документы начнут принимать 19 июля и закончат 5 августа. Желающие могут обратиться в комитет по социальной защите Псковской области лично, написать на электронную почту или обратиться в комитет через органы социальной защиты по месту проживания. Подробную информацию можно найти на сайте организаторов конкурса.

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