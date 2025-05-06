Команда «Медиацентра 60» пробежала эстафету «Псковской правды»

17:53, 06 мая 2025, ПАИ

Команда АНО ИД «Медиацентр 60» приняла участие в эстафете «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает один из участников забега, корреспондент ПАИ.

В этом году в забеге участвовали более 1 200 человек, в том числе 31 корпоративная команда. Помимо команды «Медиацентра 60» в забеге участвовала сборная СМИ, состоящая из сотрудников ГТРК «Псков», районных газет и в том числе работников «Медиацентра 60».

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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