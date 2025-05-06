Печорский суд оштрафовал крымчанку за дискредитацию Российской армии

18:37, 06 мая 2025, ПАИ

Печорский районный суд оштрафовал крымчанку, имеющую гражданства РФ и иностранного государства, за дискредитацию Российской армии. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Женщина, находясь на территории Крыма, в групповом чате мессенджера Telegram в открытом доступе разместила информацию, дискредитирующую Вооружённые силы России. Крымчанку задержали пограничники в КПП «Шумилкино» в Печорском районе Псковской области, когда она направлялась из России в Германию.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.