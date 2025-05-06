Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как уберечь детей от несчастных случаев: чек-лист МЧС для псковских родителей

Дорожно-транспортные происшествия – одна из самых частых причин детского травматизма. Чтобы уберечь ребёнка от несчастных случаев на улице, требуется научить его правильному поведению, напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Рекомендации псковским родителям
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Советы псковских спасателей подсказывают, как взаимодействовать с незнакомцами, как себя вести при контакте с животными, в транспорте, на водоёмах и вблизи гаражей.

«Объясните ребёнку, что улица может быть опасной и что ни при каких обстоятельствах нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы, которые помогут обезопасить ребёнка», – отметили спасатели.

В ведомстве также добавили, что родителям следует самим соблюдать ПДД, чтобы стать примером правильного поведения на дорогах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 мая 2025

Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области за неделю почти в четыре раза
06 мая 2025

В Псковской области закрыли на карантин школьный класс и детсадовскую группу
06 мая 2025

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на треть
06 мая 2025

Способы обращения в региональное следственное управление перечислили псковичам
06 мая 2025

Наталья Мельникова встретилась с ветеранами из соцгородка в Пскове в преддверии 9 Мая
06 мая 2025

Парк Победы в Опочке стал центром проведения памятных мероприятий
06 мая 2025

Выставка моделей – копий отечественной военной техники открылась в Пскове
06 мая 2025

Борис Елкин: Эстафета «Псковской правды» – это не просто соревнование, а народное движение
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...