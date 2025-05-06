Как уберечь детей от несчастных случаев: чек-лист МЧС для псковских родителей

21:22, 06 мая 2025, ПАИ

Дорожно-транспортные происшествия – одна из самых частых причин детского травматизма. Чтобы уберечь ребёнка от несчастных случаев на улице, требуется научить его правильному поведению, напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области













Советы псковских спасателей подсказывают, как взаимодействовать с незнакомцами, как себя вести при контакте с животными, в транспорте, на водоёмах и вблизи гаражей.

«Объясните ребёнку, что улица может быть опасной и что ни при каких обстоятельствах нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Необходимо регулярно проводить с детьми профилактические беседы, которые помогут обезопасить ребёнка», – отметили спасатели.

В ведомстве также добавили, что родителям следует самим соблюдать ПДД, чтобы стать примером правильного поведения на дорогах.