В МВД рассказали о топ-5 сценариев взлома мошенниками аккаунта на «Госуслугах»

22:53, 06 мая 2025, ПАИ

Пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги», назвали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Сложные и многокомпонентные атаки, как правило, начинаются с попытки получить код авторизации и с имитации взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Мошенники часто пишут от имени маркетплейсов и служб доставки. Они могут сообщать о доставке или посылке, требуя подтверждения личности для передачи курьеру.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками коммунальных служб. «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей?» Чтобы «привязать ключи к номеру телефона», нужно продиктовать код», – цитирует МВД один из приёмов, которые могут использовать мошенники.

На третьем месте схема мошенничества от имени медицинской организации. Аферисты сообщают человеку, что он записан на приём, и требуют подтвердить личность, назвав код, который пришёл в СМС.

Действуют мошенники и от имени «Почты России». Это четвёртый по популярности сценарий. Мошенники сообщают, что пришло заказное письмо, и требуют авторизоваться в чат-боте, чтобы можно было направить трек-номер.

Замыкает топ-5 популярных предлогов выманивания кода доступа к «Госуслугам» тот случай, когда аферисты выступают от имени образовательных организаций. Например, жертве могут сообщить, что он не прошёл аттестацию и не будет допущен к экзамену, но можно пройти тест на сайте.

В МВД подчеркнули, что если звонят и используют похожие схемы, следует прекратить общение по телефону. Ни одна из перечисленных организаций не запрашивает коды из СМС.