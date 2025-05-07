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Алексей Севастьянов: Эстафета «Псковской правды» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие

Эстафета на призы газеты «Псковская правда» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Фото: ПАИ

«Эстафета Победы – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие. Это по-настоящему символичное событие, которое уже стало неотъемлемой частью нашей истории, наших традиций. Это дань уважения героям Великой Отечественной войны и подтверждение того, что благодарная память о них, невзирая на время и обстоятельства, всегда будет с нами. Это действительно неразрывная связь поколений, которую заложили наши предки и, без сомнения, будут продолжать наши потомки», – отметил он.

Напомним, что легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Пскове 6 мая. Более 1,2 тысячи участников пробежали по центральным улицам Пскова.

В каждом зачёте определены лидеры соревнований. Лучшее время с результатом 7 минут 52 секунды на эстафете показала мужская команда ПсковГУ. По итогам забега корпоративных команд первое место заняла команда 76-й гвардейской дивизии, названы также лучшие школьные команды. Победителей наградили на стадионе «Машиностроитель».

Передачу эстафетной палочки, награждение медалями и счастливые лица запечатлели фотокорреспонденты ПАИ Валерия Лагуткина и Валерия Ковалёва.

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