Спортсменка Псковской области стала победителем первенства России по велоспорту

12:13, 07 мая 2025, ПАИ

Спортсменка Псковской области, воспитанница спортшколы «Олимп» Олеся Семёнова стала победителем первенства России по велоспорту среди девушек 15-16 лет, которое проходит в Копейске Челябинской области. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Семёнова стала победителем групповой гонки на шоссе, в которой за призы боролись 60 гонщиц. На второй позиции – Анастасия Пирогова из Самарской области, а замкнула тройку лидеров представительница Ленинградской области Виктория Баева.

Велогонщица из Псковской области прошла 60 километров за 1 час 50 минут, обогнав ближайшую преследовательницу всего на секунду. В гонке также участвовала Виталина Матюшина, которая заняла 16-е место. Ранее девушки взяли серебро в парной гонке.

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