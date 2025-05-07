«Показал бы ему в ринге мастер-класс»: великолукский боксёр Шехов – об очередной победе абсолютного чемпиона Иноуэ

13:40, 07 мая 2025, ПАИ

Великолукский профессиональный боксёр Мухаммад Шехов высказался об очередной победе абсолютного чемпиона мира японца Наоя Иноуэ над экс-претендентом на титул Рамоном Карденасом. Об этом пишет издание Allboxing.ru.

Шехов поздравил японского боксёра с победой, однако отметил, что сам «показал бы ему в ринге мастер-класс». «Я хочу боксировать с лучшими, а он лучший боец в моем дивизионе, абсолютный чемпион, это мотивирует. Хочу себя проверить с таким уровнем оппозиции. Уверен, что это время придёт. Не сегодня-завтра, но мы с Наоей встретимся», – отметил великолучанин.

5 мая в Лас-Вегасе Иноуэ победил Карденаса техническим нокаутом в восьмом раунде, побывав в нокдауне по ходу поединка.

Недавно Мухаммад Шехов одержал победу в профессиональном поединке над венесуэльцем Орландо Моралесом. Это его 16-я победа на профессиональной сцене без единого поражения.

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