Шестерых бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт
Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, которые скрываются от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. В результате шестерых бывших мигрантов, а ныне граждан России после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.
Всего во время рейда удалось проверить документы у 20 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ.
Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая