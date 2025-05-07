Псковские газовики подготовили мемориалы с Вечными огнями к 80-летию Дня Победы

13:06, 07 мая 2025, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили подготовку Вечных огней Псковской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы по проведению ежегодного технического обслуживания мемориальных комплексов, подключённых к газопроводам, газовики проводят на постоянной основе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»









В течение месяца специалисты компании выполняли работы по техническому обслуживанию Вечных огней. Обслуживание включало очистку фильтров газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, проверку целостности подводящих газопроводов и всех соединений для исключения возможности утечек сварных и резьбовых соединений, регулировку пламени, а также уборку мусора, листвы и нагара с газовых горелок.

В настоящее время на обслуживании компании находятся уже 11 объектов на природном газе: Могила Неизвестного Солдата в Пскове, мемориальный комплекс на территории воинского кладбища в Невеле, мемориалы партизанской славы в Дедовичах и павшим освободителям города Дно, Мемориал памяти новосокольничан, отдавших жизнь за независимость своей Родины (Новосокольники), Вечные огни у памятника борцам за дело пролетарской революции в Пскове, на Аллее Героев Великой Отечественной войны в Великих Луках и на монументе «Стела Героям Великой Отечественной войны» в Печорах.

В течение последних двух недель зона ответственности «Газпром газораспределение Псков» увеличилась на два новых объекта. В рамках масштабной всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы» новые Вечные огни зажглись на мемориальных комплексах в деревне Ершово Псковского района и «Братской могиле советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в Локне.

«Работа по газификации Вечных огней и обеспечению их бесперебойной работы ведётся постоянно, не только накануне праздничных дат. Наши специалисты поддерживают состояние Вечных огней в надлежащем техническом состоянии. Это наш вклад в сохранение памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны», – подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.