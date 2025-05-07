Псковичку оштрафовали за дискредитацию Российской армии

14:34, 07 мая 2025, ПАИ

Псковский городской суд оштрафовал местную жительницу за дискредитацию Российской армии, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина разместила в открытом доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую Вооружённые силы РФ.

Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.