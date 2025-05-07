Псковичку оштрафовали за дискредитацию Российской армии
Псковский городской суд оштрафовал местную жительницу за дискредитацию Российской армии, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Женщина разместила в открытом доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую Вооружённые силы РФ.
Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.
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