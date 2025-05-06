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Политика

Полюс мира: Россия за 25 лет президентства Владимира Путина

За четверть века руководства Владимира Путина Россия продемонстрировала значительные преобразования в экономической, социальной и инфраструктурной сферах. Прямо скажем, Россия 2025 года очень сильно отличается от той, какой она была 25 лет назад. От страны на грани потери суверенитета пройден путь к державе – одному из центров мирового влияния. Попробуем обзорно, сжато обозначить ключевые изменения, произошедшие за этот срок.

Владимир Путин. Фото: ПАИ

Экономика роста

За период президентства Владимира Путина российская экономика преодолела несколько кризисов, включая последствия пандемии 2020–2022 годов и санкционное давление.

После тяжелого экономического кризиса 1990-х годов и дефолта 1998 года экономика России не только восстановила утраченные позиции, но и демонстрировала устойчивый рост ВВП с начала 2000-х годов. В 2004–2008 годах ежегодный рост ВВП составлял от 5,6% до 8,1%, а в последующие годы, несмотря на мировой финансовый кризис, Россия смогла вернуться к стабильному росту. Например, в 2010 году ВВП вырос на 4%, что превосходило показатели многих развитых стран.

В начале 2000-х была проведена масштабная налоговая реформа: введена плоская шкала подоходного налога в 13%, снижена ставка налога на прибыль до 24%, сокращено количество налогов с 54 до 15, отменены оборотные налоги и налог с продаж. Эти меры значительно снизили налоговую нагрузку и стимулировали развитие бизнеса и инвестиции.

В 2004 году был создан Стабилизационный фонд РФ, который впоследствии трансформировался в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Эти фонды позволили аккумулировать нефтегазовые доходы и обеспечили финансовую устойчивость страны, сыграв ключевую роль в преодолении кризиса 2008–2009 гг.

По уточнённым оценкам Росстата за апрель 2025 года, ВВП страны в 2024 году составил 201,15 трлн рублей при росте на 4,3%. Этот показатель отражает не только восстановление после предыдущих спадов, но и структурные изменения в экономике, включая импортозамещение в ключевых отраслях.

Аналитики отмечают, что устойчивый рост стал возможен благодаря сочетанию жёсткой бюджетной политики и таргетированных инвестиций в инфраструктуру. Особое внимание уделялось диверсификации экспорта: если в начале 2000-х годов доходы от нефти и газа составляли до 50% федерального бюджета, то к 2024 году их доля сократилась до 30% при параллельном росте секторов IT, сельского хозяйства и оборонной промышленности.

Финансовая стабильность

Политика Центрального банка РФ, направленная на удержание инфляции в рамках 4-4,5%, позволила создать предсказуемые условия для бизнеса и населения. Как отметил профессор Александр Сафонов, борьба с инфляцией стала ключевым фактором повышения реальных доходов граждан. При этом даже при набравшей в 2024 году обороты инфляции и высокой ключевой ставке финансовая система страны остается стабильной: за 25 лет при Владимире Путине страна научилась четко реагировать как на политический прессинг, так и на разного рода макроэкономические пертурбации с наименьшим ущербом для своих граждан.

Кстати, важно напомнить, что при Владимире Путине Россия полностью расплатилась с внешними долгами, что повысило доверие международных инвесторов и укрепило позиции страны на мировом финансовом рынке.

Отметим, что, по данным Росстата за 2024 год, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в реальном выражении вырос на 23% по сравнению с 2020 годом.

Качество жизни

Снижение уровня бедности стало одним из ключевых приоритетов социальной политики. Если в начале 2000-х годов за чертой бедности находилось до 30% населения, то к 2023 году этот показатель сократился до 9,3% (13,5 млн человек). В своём выступлении в январе 2025 года Владимир Путин особо подчеркнул, что текущий уровень бедности – самый низкий за всю новейшую историю России.

Эксперты связывают этот успех с комплексом мер: в частности, с индексацией социальных выплат выше уровня инфляции, введением прогрессивной шкалы налогообложения для высокодоходных групп, работой программ поддержки малого бизнеса, развитием системы профессиональной переподготовки. Начиная с 2000 года, в зависимости от социально-экономической ситуации, использовался тот или иной набор механизмов и инструментов для поддержки тех или иных групп населения.

Здравоохранение и демография

Реформа системы здравоохранения, начатая в 2010-х годах, привела к увеличению средней продолжительности жизни с 65 лет в 2000 году до 73 лет в 2024. Строительство 350 новых медицинских центров в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволило сократить очередь на высокотехнологичные операции на 40%. Параллельно реализуются программы поддержки рождаемости, включая расширение материнского капитала и строительство детских садов.

В Псковской области демографическая проблема является одной из ключевых. Но благодаря президентским нацпроектам на развитие инфраструктуры – капитальный ремонт, строительство больниц, ФАПов, школ и детсадов – привлечен не один десяток миллиардов рублей.

Транспортная система

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», еще один крупный инфраструктурный проект, тоже стал драйвером преобразований: за 2024 год построено и реконструировано 7 тыс. км автодорог, а в городских агломерациях приведено в нормативное состояние 83,3% дорожного полотна. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что за шесть лет реализации проекта отремонтировано свыше 100 тыс. км региональных трасс.

В Псковской области процент дорог, приведенных в нормативное состояние, растет из года в год, а масштабные дорожные ремонты давно воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Напомним, что на протяжении целого ряда лет объем дорожного фонда региона стабильно превышает 10 млрд рублей.

В воздушной транспортной системе запущена программа модернизации 75 аэропортов до 2030 года с бюджетом 250 млрд рублей. В Пскове уже в этом году начнется строительство нового терминала прилета.

Цифровая инфраструктура

Россия входит в топ-20 стран по уровню развития интернет-инфраструктуры. К 2024 году 98% школ получили высокоскоростной интернет, а 78% государственных услуг переведены в электронный формат.

Россия занимает лидирующие позиции по качеству и доступности оказания государственных и муниципальных услуг с помощью электронных сервисов: свои аккаунты на «Госуслугах» имеют три четверти населения региона.

Рынок труда и занятость

Уровень безработицы в 2024 году достиг исторического минимума в 2,3–2,6%, что свидетельствует о практически полной занятости трудоспособного населения. Как отметил президент в ходе прямой линии, это создаёт новые вызовы для экономики, включая дефицит квалифицированных кадров.

Правительство ответило на эти вызовы запуском программы «Профессионалитет» для ускоренной подготовки рабочих специальностей, субсидирование переезда специалистов в регионы с кадровым дефицитом и стимулирование роботизации производств через налоговые льготы.

За 25 лет произошли и заметные структурные изменения в занятости. Доля занятых в секторе услуг выросла с 58% в 2000 году до 67% в 2024, тогда как промышленность сократилась с 32% до 25%. При этом зарплаты в IT-секторе опережают средние показатели на 45%, создавая новые стимулы для профессионального роста молодёжи.

Образование и наука

Россия занимает высокие позиции в международных образовательных рейтингах. В 2016 году, по исследованию PIRLS (оценка чтения у младших школьников), Россия заняла 1-е место в мире. По исследованию TIMSS (математика и естественные науки для 4-х и 8-х классов) в 2015 году страна вошла в десятку лучших, заняв 6-е место по математике среди восьмиклассников и 7-е по естествознанию. В рейтинге PISA 2018 Россия заняла 30-е место по математике, 33-е - по научной грамотности и 31-е – по чтению.

Более 50% взрослого населения России имеет образование выше среднего (среднее специальное или высшее), что является лидирующим показателем среди стран ОЭСР и БРИКС.

Внедрены федеральные государственные образовательные стандарты и требования, обеспечивающие единый уровень качества образования по всей стране.

В России реализуется масштабная государственная программа научно-технологического развития с ежегодным бюджетом около 1,2 трлн рублей, направленная на укрепление научного потенциала и технологический суверенитет страны. Создано более 200 молодежных лабораторий, что способствует привлечению молодых исследователей и развитию инновационных проектов.

Около 170 тысяч российских технологий внедрено в реальный сектор экономики, что свидетельствует о тесной интеграции науки и производства.
Россия занимает 22-е место в рейтинге Nature Index (2024) и 59-е место в Глобальном инновационном индексе (2024), отражающих качество научных публикаций и инновационный потенциал.

При Владимире Путине Россия демонстрирует комплексный прогресс в развитии образовательной системы и научного потенциала, сочетая международные достижения с масштабными национальными программами по модернизации науки и образования.

Полюс в многополярном мире

За последние 25 лет положение России на международной арене претерпело значительные изменения, связанные с переосмыслением внешнеполитических приоритетов, усилением самостоятельности и переходом к многополярной системе мировых отношений.

При этом Россия сохранила статус одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, что обеспечивает ей ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности.

В начале 2000-х Россия стремилась выстраивать новые партнерские отношения с бывшими советскими республиками и другими странами, но столкнулась с разочарованием в односторонних уступках и однополярном мире под доминированием США. Это привело к формированию новой внешнеполитической концепции, провозглашающей курс на многополярность и защиту национальных интересов.

В 2014 году Россия была исключена из «Большой восьмерки» (G8), что стало символом ухудшения отношений с Западом и переходом к формату «Большой семёрки» без России. В ответ Россия усилила сотрудничество с другими международными объединениями, такими как БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, а также сместила акцент во внешней политике в сторону Азии и стран Востока.

Концепция внешней политики 2016 года официально закрепила статус России как одного из влиятельных центров современного мира, заявив о самостоятельном и многовекторном внешнеполитическом курсе, основанном на национальных интересах и принципах международного права. Документ также подчеркнул кризис в отношениях с Западом и необходимость жесткого реагирования на недружественные действия.

Все эти годы Владимир Путин активно продвигает идею многополярного миропорядка, выступает против однополярности и доминирования США, стремится к партнерству цивилизаций и объединению Запада и Востока на основе уважения культурного и религиозного разнообразия.

По сути, сейчас мы наблюдаем борьбу двух концепций мироустройства, одна из которых строится на концепции однополярного мира с множеством сателлитов, зависимых как политически, так и экономически.

За 25 лет Россия превратилась из страны, пытавшейся найти свое место в однополярном мире, в самостоятельного и влиятельного игрока, который активно формирует многополярную систему международных отношений. При этом ухудшение отношений с Западом и санкционные ограничения стимулировали переориентацию на сотрудничество со странами Азии и другими региональными объединениями. Россия сохраняет ключевую роль в глобальной безопасности и стремится укрепить свой статус как центра силы и баланса в мировом политическом порядке.

Андрей Разумов
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