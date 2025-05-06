Полюс мира: Россия за 25 лет президентства Владимира Путина

15:55, 07 мая 2025, ПАИ

За четверть века руководства Владимира Путина Россия продемонстрировала значительные преобразования в экономической, социальной и инфраструктурной сферах. Прямо скажем, Россия 2025 года очень сильно отличается от той, какой она была 25 лет назад. От страны на грани потери суверенитета пройден путь к державе – одному из центров мирового влияния. Попробуем обзорно, сжато обозначить ключевые изменения, произошедшие за этот срок.

Экономика роста

За период президентства Владимира Путина российская экономика преодолела несколько кризисов, включая последствия пандемии 2020–2022 годов и санкционное давление.

После тяжелого экономического кризиса 1990-х годов и дефолта 1998 года экономика России не только восстановила утраченные позиции, но и демонстрировала устойчивый рост ВВП с начала 2000-х годов. В 2004–2008 годах ежегодный рост ВВП составлял от 5,6% до 8,1%, а в последующие годы, несмотря на мировой финансовый кризис, Россия смогла вернуться к стабильному росту. Например, в 2010 году ВВП вырос на 4%, что превосходило показатели многих развитых стран.

В начале 2000-х была проведена масштабная налоговая реформа: введена плоская шкала подоходного налога в 13%, снижена ставка налога на прибыль до 24%, сокращено количество налогов с 54 до 15, отменены оборотные налоги и налог с продаж. Эти меры значительно снизили налоговую нагрузку и стимулировали развитие бизнеса и инвестиции.

В 2004 году был создан Стабилизационный фонд РФ, который впоследствии трансформировался в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Эти фонды позволили аккумулировать нефтегазовые доходы и обеспечили финансовую устойчивость страны, сыграв ключевую роль в преодолении кризиса 2008–2009 гг.

По уточнённым оценкам Росстата за апрель 2025 года, ВВП страны в 2024 году составил 201,15 трлн рублей при росте на 4,3%. Этот показатель отражает не только восстановление после предыдущих спадов, но и структурные изменения в экономике, включая импортозамещение в ключевых отраслях.

Аналитики отмечают, что устойчивый рост стал возможен благодаря сочетанию жёсткой бюджетной политики и таргетированных инвестиций в инфраструктуру. Особое внимание уделялось диверсификации экспорта: если в начале 2000-х годов доходы от нефти и газа составляли до 50% федерального бюджета, то к 2024 году их доля сократилась до 30% при параллельном росте секторов IT, сельского хозяйства и оборонной промышленности.

Финансовая стабильность

Политика Центрального банка РФ, направленная на удержание инфляции в рамках 4-4,5%, позволила создать предсказуемые условия для бизнеса и населения. Как отметил профессор Александр Сафонов, борьба с инфляцией стала ключевым фактором повышения реальных доходов граждан. При этом даже при набравшей в 2024 году обороты инфляции и высокой ключевой ставке финансовая система страны остается стабильной: за 25 лет при Владимире Путине страна научилась четко реагировать как на политический прессинг, так и на разного рода макроэкономические пертурбации с наименьшим ущербом для своих граждан.

Кстати, важно напомнить, что при Владимире Путине Россия полностью расплатилась с внешними долгами, что повысило доверие международных инвесторов и укрепило позиции страны на мировом финансовом рынке.

Отметим, что, по данным Росстата за 2024 год, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в реальном выражении вырос на 23% по сравнению с 2020 годом.

Качество жизни

Снижение уровня бедности стало одним из ключевых приоритетов социальной политики. Если в начале 2000-х годов за чертой бедности находилось до 30% населения, то к 2023 году этот показатель сократился до 9,3% (13,5 млн человек). В своём выступлении в январе 2025 года Владимир Путин особо подчеркнул, что текущий уровень бедности – самый низкий за всю новейшую историю России.

Эксперты связывают этот успех с комплексом мер: в частности, с индексацией социальных выплат выше уровня инфляции, введением прогрессивной шкалы налогообложения для высокодоходных групп, работой программ поддержки малого бизнеса, развитием системы профессиональной переподготовки. Начиная с 2000 года, в зависимости от социально-экономической ситуации, использовался тот или иной набор механизмов и инструментов для поддержки тех или иных групп населения.

Здравоохранение и демография

Реформа системы здравоохранения, начатая в 2010-х годах, привела к увеличению средней продолжительности жизни с 65 лет в 2000 году до 73 лет в 2024. Строительство 350 новых медицинских центров в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволило сократить очередь на высокотехнологичные операции на 40%. Параллельно реализуются программы поддержки рождаемости, включая расширение материнского капитала и строительство детских садов.

В Псковской области демографическая проблема является одной из ключевых. Но благодаря президентским нацпроектам на развитие инфраструктуры – капитальный ремонт, строительство больниц, ФАПов, школ и детсадов – привлечен не один десяток миллиардов рублей.

Транспортная система

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», еще один крупный инфраструктурный проект, тоже стал драйвером преобразований: за 2024 год построено и реконструировано 7 тыс. км автодорог, а в городских агломерациях приведено в нормативное состояние 83,3% дорожного полотна. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что за шесть лет реализации проекта отремонтировано свыше 100 тыс. км региональных трасс.

В Псковской области процент дорог, приведенных в нормативное состояние, растет из года в год, а масштабные дорожные ремонты давно воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Напомним, что на протяжении целого ряда лет объем дорожного фонда региона стабильно превышает 10 млрд рублей.

В воздушной транспортной системе запущена программа модернизации 75 аэропортов до 2030 года с бюджетом 250 млрд рублей. В Пскове уже в этом году начнется строительство нового терминала прилета.

Цифровая инфраструктура

Россия входит в топ-20 стран по уровню развития интернет-инфраструктуры. К 2024 году 98% школ получили высокоскоростной интернет, а 78% государственных услуг переведены в электронный формат.

Россия занимает лидирующие позиции по качеству и доступности оказания государственных и муниципальных услуг с помощью электронных сервисов: свои аккаунты на «Госуслугах» имеют три четверти населения региона.

Рынок труда и занятость

Уровень безработицы в 2024 году достиг исторического минимума в 2,3–2,6%, что свидетельствует о практически полной занятости трудоспособного населения. Как отметил президент в ходе прямой линии, это создаёт новые вызовы для экономики, включая дефицит квалифицированных кадров.

Правительство ответило на эти вызовы запуском программы «Профессионалитет» для ускоренной подготовки рабочих специальностей, субсидирование переезда специалистов в регионы с кадровым дефицитом и стимулирование роботизации производств через налоговые льготы.

За 25 лет произошли и заметные структурные изменения в занятости. Доля занятых в секторе услуг выросла с 58% в 2000 году до 67% в 2024, тогда как промышленность сократилась с 32% до 25%. При этом зарплаты в IT-секторе опережают средние показатели на 45%, создавая новые стимулы для профессионального роста молодёжи.

Образование и наука

Россия занимает высокие позиции в международных образовательных рейтингах. В 2016 году, по исследованию PIRLS (оценка чтения у младших школьников), Россия заняла 1-е место в мире. По исследованию TIMSS (математика и естественные науки для 4-х и 8-х классов) в 2015 году страна вошла в десятку лучших, заняв 6-е место по математике среди восьмиклассников и 7-е по естествознанию. В рейтинге PISA 2018 Россия заняла 30-е место по математике, 33-е - по научной грамотности и 31-е – по чтению.

Более 50% взрослого населения России имеет образование выше среднего (среднее специальное или высшее), что является лидирующим показателем среди стран ОЭСР и БРИКС.

Внедрены федеральные государственные образовательные стандарты и требования, обеспечивающие единый уровень качества образования по всей стране.

В России реализуется масштабная государственная программа научно-технологического развития с ежегодным бюджетом около 1,2 трлн рублей, направленная на укрепление научного потенциала и технологический суверенитет страны. Создано более 200 молодежных лабораторий, что способствует привлечению молодых исследователей и развитию инновационных проектов.

Около 170 тысяч российских технологий внедрено в реальный сектор экономики, что свидетельствует о тесной интеграции науки и производства.

Россия занимает 22-е место в рейтинге Nature Index (2024) и 59-е место в Глобальном инновационном индексе (2024), отражающих качество научных публикаций и инновационный потенциал.

При Владимире Путине Россия демонстрирует комплексный прогресс в развитии образовательной системы и научного потенциала, сочетая международные достижения с масштабными национальными программами по модернизации науки и образования.

Полюс в многополярном мире

За последние 25 лет положение России на международной арене претерпело значительные изменения, связанные с переосмыслением внешнеполитических приоритетов, усилением самостоятельности и переходом к многополярной системе мировых отношений.

При этом Россия сохранила статус одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, что обеспечивает ей ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности.

В начале 2000-х Россия стремилась выстраивать новые партнерские отношения с бывшими советскими республиками и другими странами, но столкнулась с разочарованием в односторонних уступках и однополярном мире под доминированием США. Это привело к формированию новой внешнеполитической концепции, провозглашающей курс на многополярность и защиту национальных интересов.

В 2014 году Россия была исключена из «Большой восьмерки» (G8), что стало символом ухудшения отношений с Западом и переходом к формату «Большой семёрки» без России. В ответ Россия усилила сотрудничество с другими международными объединениями, такими как БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, а также сместила акцент во внешней политике в сторону Азии и стран Востока.

Концепция внешней политики 2016 года официально закрепила статус России как одного из влиятельных центров современного мира, заявив о самостоятельном и многовекторном внешнеполитическом курсе, основанном на национальных интересах и принципах международного права. Документ также подчеркнул кризис в отношениях с Западом и необходимость жесткого реагирования на недружественные действия.

Все эти годы Владимир Путин активно продвигает идею многополярного миропорядка, выступает против однополярности и доминирования США, стремится к партнерству цивилизаций и объединению Запада и Востока на основе уважения культурного и религиозного разнообразия.

По сути, сейчас мы наблюдаем борьбу двух концепций мироустройства, одна из которых строится на концепции однополярного мира с множеством сателлитов, зависимых как политически, так и экономически.

За 25 лет Россия превратилась из страны, пытавшейся найти свое место в однополярном мире, в самостоятельного и влиятельного игрока, который активно формирует многополярную систему международных отношений. При этом ухудшение отношений с Западом и санкционные ограничения стимулировали переориентацию на сотрудничество со странами Азии и другими региональными объединениями. Россия сохраняет ключевую роль в глобальной безопасности и стремится укрепить свой статус как центра силы и баланса в мировом политическом порядке.