Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд рублей в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбера

16:10, 07 мая 2025, ПАИ

В Северо-Западном федеральном округе Сбер поддерживает более 250 компаний в реализации проектов по цифровой трансформации. Общий объём совместных инвестиций в эти инициативы превышает 4 млрд рублей. Ключевые направления сотрудничества включают внедрение AI-помощников, разработку мобильных приложений, создание служебных чат-ботов и автоматизацию отчётных процессов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Предприниматели активно внедряют искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Сбер и компании региона проводят сессии по разработке AI-решений, учитывающих отраслевые особенности. Такой адресный подход позволяет максимально адаптировать передовые технологии под конкретные производственные задачи, обеспечивая качественную цифровую трансформацию предприятий.

«Компании Северо-Запада демонстрируют высокий уровень осознанного подхода к цифровой трансформации. Для нас важно, чтобы каждое решение учитывало уникальные особенности местного бизнеса. Именно поэтому мы выстроили партнёрскую сеть из более чем 300 ведущих IT-компаний. Вместе мы создаём не просто технологические продукты, а комплексные решения, которые помогают региональным предпринимателям одновременно решать главные стратегические задачи: повышать эффективность текущих операций и открывать возможности для выхода на новые рынки», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Тютин.