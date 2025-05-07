Обучение по программе «Электропривод и автоматика»: что ждёт абитуриентов ПИШ Союзного государства – 2025

19:14, 07 мая 2025, ПАИ

В современном мире специалисты, способные проектировать, совершенствовать автоматизированные системы и управлять ими, играют особую роль. Как осуществляется подготовка будущих профессионалов в ПсковГУ – в материале пресс-службы вуза.

Программа «Электропривод и автоматика», реализуемая ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом, – это образовательный маршрут для тех, кто хочет идти в ногу со временем и задавать вектор технологического прогресса. Как осуществляется подготовка будущих профессионалов в ПсковГУ, рассказываем в нашем материале.

О программе

Образовательная программа «Электропривод и автоматика» Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства охватывает широкий круг объектов профессиональной деятельности в области электропривода, электромеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Помимо традиционных лекционных и практических занятий, в каждой из основных дисциплин практические навыки закрепляются в лабораториях ПИШ Союзного государства.

«Начиная со второго курса, студенты на реальном оборудовании учатся создавать программы для микроконтроллеров, изучают работу элементов систем автоматики и силовых полупроводниковых преобразователей, проводят экспериментальные исследования характеристик различных электрических машин и электроприводов на их основе, собирают и проводят настройку электроприводов с обратными связями, учатся моделировать электроприводы и другие автоматические системы управления с помощью современного программного обеспечения, программируют автоматические системы управления на основе ПЛК», – отмечает руководитель программы, кандидат технических наук Юлия Домрачева.

Большинство преподавателей специальных дисциплин имеют степень кандидата или доктора технических наук либо готовят к защите диссертацию, но к учебному процессу активно привлекаются и недавние выпускники программы магистратуры «Электроприводы и системы управления электроприводов», которая является продолжением бакалавриата «Электропривод и автоматика». Молодые преподаватели имеют возможность попробовать себя в роли руководителей в лабораторных работах студентов и провести практические занятия.

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике или информатике и ИКТ, русскому языку.

В 2025 году на очной форме запланировано 20 бюджетных мест и 10 с оплатой стоимости обучения. Заочников ждёт 20 бюджетных мест и 20 с оплатой стоимости.

Студенты изучают такие дисциплины, как «Электрические машины», «Электрические и электронные аппараты», «Элементы систем автоматики и электропривода», «Электроника», «Силовая электроника», «Теория и технология программирования», «Микропроцессорная техника в электроприводе», «Программируемые логические контроллеры», «Электрический привод», «Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов», «Энергосбережение средствами электропривода», «Моделирование в технике» и другие.

Производственные практики студентов проходят преимущественно на предприятиях Пскова и Псковской области. Нередко студенты, зарекомендовав себя во время практики, приглашаются на постоянную работу. В последние годы по практической подготовке и трудоустройству выпускников программы «Электропривод и автоматика» с университетом наиболее активно взаимодействовали ООО «Техносвар КС», ЗАО «КБ АСТ», ОАО «ЗЭТО», ПАО «АВАР», ООО «Ди групп», OOO «ПЗСТ». Лабораторная база ПИШ Союзного государства позволяет организовать практическую подготовку и в стенах ПсковГУ.

«Множество выпускников школ стремится получить высшее образование в своём родном городе. Псковичам повезло, что их вуз реализует программы по основным направлениям, востребованным не только местными организациями, но и ведущими предприятиями страны», – рассказал преподаватель.

Выпускники программы устраиваются на работу в производственные и проектные организации на инженерные должности, связанные с проектированием автоматизированных систем управления, электрических машин и аппаратов, с программированием микропроцессорных систем управления различным технологическим оборудованием, с эксплуатацией высокотехнологичных автоматизированных комплексов с числовым программным управлением.

Образовательная программа «Электропривод и автоматика» относится к направлению подготовки, включённому в рекомендуемый перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, операторов связи в квалифицированных кадрах (приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 сентября 2022 года № 712), а её выпускники обладают необходимыми компетенциями для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Работать над реальными проектами

Для четверокурсника ПИШ Союзного государства Максима Кротова в обучении самыми запоминающимися моментами стали поездки в другие вузы, в ходе которых вместе с одногруппниками ему удалось научиться разрабатывать проекты как со стороны инженера, так и со стороны экономиста.

«Меня радует большое количество дополнительного образования в вузе, например акселераторы и международный проект «Зимний университет». В рамках последнего к нам в ПИШ приехали бакалавры и магистранты из Республики Беларусь, Сербии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, ЮАР. Благодаря этому масштабному проекту участники смогли закрепить своё умение разработки проектов, повысить свои коммуникативные навыки и найти новых знакомых», – сказал студент ПИШ Союзного государства Максим Кротов.

По словам молодого человека, изменения, которые произошли в ПсковГУ за последние годы, заслуживают отдельного внимания.

«Я своими глазами смог увидеть, как преображался вуз, – рассказал он. – Учиться и находиться здесь стало комфортнее не только из-за ремонта, но и потому, что аудитории наполнились высокопроизводительным оборудованием и системой климат-контроля».

Сейчас Максим работает в студенческом конструкторском бюро над своей выпускной работой. В планах на будущее – поступление в магистратуру. Абитуриентам и нынешним студентам он желает упорства и удачи. «Постарайтесь делать всё вовремя. Не стоит затягивать и ждать сессии», – добавил студент.

Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.