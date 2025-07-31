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Общество

Мост через реку Ладу обновили в Пыталовском районе

Ремонт моста через реку Ладу на 41-м километре дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией завершили в Пыталовском районе. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: районная газета «Наша жизнь»

Подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» выполнила ремонт сооружения в полном объёме. В ходе ремонта выполнили устройство выравнивающего слоя и гидроизоляцию мостового полотна, уложили новое асфальтобетонное покрытие на мостовом сооружении и подходах к нему. Выполняли работы по устройству тротуаров, окраске железобетонной конструкции моста, укреплению конусов, а также устроили современную систему локальных очистных сооружений.

32-метровый мост теперь полностью соответствует всем требованиям безопасности и готов к эксплуатации. На его ремонт направили 46,5 млн рублей, уточнили в министерстве.

Фото предоставили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Обновлённый мост имеет особое значение для жителей деревни Вышгородок. Кроме того, дорога, на которой расположен мост, является важным звеном транспортной инфраструктуры региона, обеспечивая сообщение с латвийской границей. Отремонтированный мост создаст более комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения, подчеркнули в министерстве.

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