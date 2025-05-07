Всё для Победы: более 40 раз семья дедовичан организовала доставку гумпомощи в Белгородскую область

20:34, 07 мая 2025, ПАИ

Семья Николаевых более сорока раз доставила гуманитарный груз в Белгородскую область для участников специальной военной операции, пишет районная газета «Коммуна».

Супруги вместе с другими дедовичанами собирают гуманитарную помощь для наших бойцов – участников специальной военной операции и каждый месяц лично доставляют её непосредственно в прифронтовую зону.

Дочь Алёна также помогает всей семье: она ведёт группу в социальных сетях. Сын Юрий вместе с отцом Петром Николаевым каждый месяц грузят гуманитарную помощь и отправляются в дорогу. Остальные домочадцы изготавливают блиндажные (окопные) свечи, которых уже более четырёх тысяч.

Началось всё осенью 2022 года – с поездок к мобилизованным дедовичским ребятам в Тверскую область. Потом друг Петра Николаева из Новоржева предложил съездить в Белгородскую область и доставить посылку знакомому солдату.

«Иногда бывает там жарко, раз на раз не приходится. Когда всё тихо, можем и чайку попить с местными волонтёрами. Мы с ними стали за это время хорошими друзьями. Светочка и Ирочка, белгородские добровольцы, очень переживают за нас. Приедем – а Света стоит бледная. Я ей говорю: мол, что с тобой?» А она в ответ: «Неспокойно тут было с утра. Боялась, как доедете», – рассказал мужчина.

«Вот именно тогда, когда там не тихо, они нас прогоняют. Не в плохом смысле, конечно. Торопят нас, чтобы мы побыстрее выгрузились и поехали домой. Да, совсем не до чая в такое время», – добавил мужчина.