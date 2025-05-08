Инициатива установки мемориала бойцам СВО лидирует в голосовании за благоустройство в Опочке

09:37, 08 мая 2025, ПАИ

Аллея Памяти рядом с Советской площадью, парк около городского стадиона на улице Береговой и пешеходная зона от улицы Автозаводской до дома № 18 на улице Механизаторов участвуют в голосовании за объекты благоустройства в Опочке в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день в голосовании лидирует Аллея Памяти рядом с Советской площадью, за неё отдали голоса 724 человека. Если территория в итоге получит наибольшее число голосов, то на новом общественном пространстве появятся памятный знак участникам СВО, малые архитектурные формы, освещение и дорожки.

На втором месте с 370 голосами находится парк около городского стадиона на улице Береговой. Там планируют провести уборку территории от дикорастущего кустарника, установить новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и освещение. Также будут высажены деревья.

На третьем месте пешеходная зона от улицы Автозаводской до дома № 18 на улице Механизаторов. За неё проголосовали 75 человек. На территории планируется провести работы по планировке и очистке от кустарника, а также устроить пешеходные дорожки и установить малые архитектурные формы.

Всего на сегодня голоса за выдвинутые территории отдали 1 169 жителей округа. Голосование будет проходить до 12 июня на федеральной платформе.

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.