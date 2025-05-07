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Общество

Псковичей приглашают на концерт «Аккорды Победы»

Концерт «Аккорды Победы» пройдёт в Псковской областной филармонии завтра, 8 мая, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Праздничную программу, посвящённую 80-летию со дня Великой Победы, представит эстрадно-джазовый оркестр Псковской области. Зрители услышат знаменитые песни советского времени о Великой Отечественной войне, которые пела и продолжает петь вся страна, «День Победы», «Священная война», «От героев былых времён», «На безымянной высоте», «Синий платочек» и многие другие.

Сегодня прошла репетиция концерта.

Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.

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