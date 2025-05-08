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Общество

Разбрасывать семена конопли по двору и ловить чижей советует сегодня народный календарь

Марк Ключник наступил по народному календарю сегодня, 8 мая, пишет calend.ru.

Марка именовали Ключником из-за поверья, что именно у этого святого есть ключи, которыми он открывает небо, чтобы выпустить дожди. В этот день крестьяне молились, чтобы не было засухи, и вызывали дожди заклинаниями.

По осадкам крестьяне предсказывали будущее. Считалось, что если в этот день льёт дождь, то урожай зерновых культур будет хороший, а ясный день на Марка предвещал богатый урожай яровых.

Также этот день называли птичьим праздником, так как в это время пернатые возвращались целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи – урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору – для домашних и залётных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей.

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