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Общество

Более 10 тонн кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области

Три партии кормов для непродуктивных животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

У груза отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции.

Перемещение 11,5 тонны кормов для кошек и собак по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акты о возврате груза. Партии кормов возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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