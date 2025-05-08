На Северо-Западе России будет прохладно в праздничные дни

11:18, 08 мая 2025, ПАИ

На Северо-Западе России в праздничные дни будет прохладно, сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Западе начнёт сказываться влияние прохладного скандинавского антициклона. Так, 8–9 мая здесь ещё пройдут небольшие дожди, местами переходящие в снег, а в субботу-воскресенье осадки станут затихать. Температура на севере повысится до +5…+10 градусов, в южной части – до +8…+13 градусов», – рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градуса, что на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы.