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Общество

На Северо-Западе России будет прохладно в праздничные дни

На Северо-Западе России в праздничные дни будет прохладно, сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Западе начнёт сказываться влияние прохладного скандинавского антициклона. Так, 8–9 мая здесь ещё пройдут небольшие дожди, местами переходящие в снег, а в субботу-воскресенье осадки станут затихать. Температура на севере повысится до +5…+10 градусов, в южной части – до +8…+13 градусов», – рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градуса, что на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы.

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