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Общество

Стало известно, какие профессии наиболее и наименее популярны у жителей Псковской области

Какие специальности в этом году получили больше всего откликов соискателей Псковской области, а какие профессии наименее интересны жителям региона, выяснили аналитики hh.ru. Результатами исследования они поделились с Псковским агентством информации.

Фото: ПАИ

Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются местные жители, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия менеджера по продажам и работе с клиентами – на вакансии по этой специальности с начала года откликнулось более 12 тысяч псковских соискателей. На втором месте профессия оператора call-центра – она набрала сразу порядка 11 тысяч откликов от кандидатов, на третьем – профессия продавца-консультанта или кассира (около девяти тысяч откликов).

Также в рейтинг попали и рабочие специальности: например, профессия упаковщика в этом году набрала более пяти тысяч откликов от жителей Псковской области. На вакансии водителей откликнулось почти пять тысяч человек, профессия курьера собрала более трёх тысяч откликов местных безработных.

Также стал известен антирейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярной оказалась профессия специалиста по сертификации – на неё откликнулись два человека. Также самыми непопулярными профессиями в Псковской области стали профессия ассистента врача (два отклика), переводчика (два отклика), парикмахера (два отклика), массажиста (10 откликов), а также журналиста (11 откликов).

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