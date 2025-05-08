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Общество

Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде

Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Псковском областном суде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
  • Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
    Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Зрителями мероприятия стали ветераны судебной системы, судьи и работники аппарата Псковского областного суда.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев поздравил всех с наступающим Днём Победы и подчеркнул, что сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память о ратных событиях всегда будет жить в сердцах людей. «И наш долг – бережно хранить эту память, передавать из поколения в поколение, уважать стойкость и мужество советского народа, увековечивать имена героев и их подвиги», – отметил он.

Во время концерта исполнили песни военных лет, прочитали стихи известных писателей и показали постановочную сценку «Воспоминания о будущем».

Участниками концерта стали заслуженная артистка России Наталья Александрова, вокальный коллектив 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка «Академия солдата», судьи, сотрудники аппарата, дети судей и сотрудников аппарата Псковского областного суда.

«Этот праздничный концерт состоялся в память о великом подвиге нашего народа! Пока мы помним о прошлом, у нас есть будущее!» – подчеркнули в пресс-службе.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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