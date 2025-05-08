Жителям Псковской области напомнили телефоны оперативных и экстренных служб

12:58, 08 мая 2025, ПАИ

Жителям Псковской области напоминают телефоны оперативных и экстренных служб, по которым можно обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации.

Единая служба спасения: 112.

Управление МВД России по Псковской области: дежурный – 102, (8 8112) 66-16-49, телефон доверия – (8 8112) 59-22-33.

Информационный центр УМВД России по Псковской области: (8 8112) 59-23-83.

ГУ МЧС России по Псковской области: дежурный – (8 8112) 79-54-44, противопожарная служба – 101, телефон доверия – (8 8112) 79-99-99.

Управление ФСБ России по Псковской области: дежурный – 8 (8112) 72-52-00, телефон доверия – 8 (8112) 66-22-66.

Электросетевой комплекс и вопросы подачи электроэнергии «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220.

Управление Росгвардии по Псковской области: (8 8112) 73-41-08.

Лесной противопожарный центр, региональная диспетчерская служба: 8-800-100-14-84.

Аварийная газовая служба, дежурный – 104.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб в Пскове:

Управление МВД России по городу Пскову: дежурный – 102, (8 8112) 66-94-77.

Дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье): (8 8112) 59-30-00.

Дежурный отдела полиции № 2 (Запсковье): (8 8112) 59-63-22.

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Пскова, дежурный – 055, (8 8112) 29-01-15.

Псковская станция скорой медицинской помощи, дежурный – 103.

Телефоны для оказания психологической поддержки: 57-23-03 и 75-03-23 с 8:00 до 15:00.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122.