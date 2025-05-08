О правилах безопасного загара рассказала врач

14:58, 08 мая 2025, ПАИ

В весенние месяцы солнце становится особенно активным и его лучи содержат больше ультрафиолетового излучения. Об этом в интервью «Известиям» рассказала доктор-дерматолог, косметолог и совладелец сети клиник Зарема Омарова.

По её словам, после зимы кожа становится более уязвимой, её защитные функции ослабевают. Кроме того, в период раннего цветения растений снижается иммунитет, особенно у людей, склонных к аллергии. Это может привести к солнечным ожогам, обострению кожных заболеваний, гиперпигментации, аллергическим реакциям и преждевременному старению кожи.

Особенно осторожными нужно быть людям с первым и вторым фототипами кожи, а также тем, у кого есть склонность к гиперпигментации и большое количество родинок.

Врач советует подготовить кожу к летнему сезону. Перед началом лета рекомендуется провести курс мягких отшелушивающих процедур, чтобы удалить омертвевшие клетки и подготовить кожу к ровному загару.

Также она рекомендует чередовать процедуры пилинга с процедурами биоревитализации. Это поможет защитить клетки кожи от свободных радикалов, увлажнить её и предотвратить признаки преждевременного старения.