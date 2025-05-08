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Общество

Псковская госавтоинспекция работает по изменённому графику в связи с праздниками

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

Получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в период выходных и праздничных дней с 8 по 11 мая будет осуществляться по графику: 8, 9 и 11 мая – выходные дни; 10 мая – рабочий день.

В Госавтоинспекции напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области реализована возможность получения госуслуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о топ-5 сценариев взлома мошенниками аккаунта на «Госуслугах».

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