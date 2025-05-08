Псковская госавтоинспекция работает по изменённому графику в связи с праздниками

15:46, 08 мая 2025, ПАИ

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

Получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в период выходных и праздничных дней с 8 по 11 мая будет осуществляться по графику: 8, 9 и 11 мая – выходные дни; 10 мая – рабочий день.

В Госавтоинспекции напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области реализована возможность получения госуслуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о топ-5 сценариев взлома мошенниками аккаунта на «Госуслугах».