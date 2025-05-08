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Общество

Движение автотранспорта на участке улицы Ленина в Пскове ограничат на несколько месяцев

Движения автотранспорта по улице Ленина в Пскове ограничат в районе дома № 1 с 15 мая по 30.августа, сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.

Фото: ПАИ

В качества объезда определена улица Ленина, Октябрьский проспект.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Леона Поземского в Пскове ограничат с 5 мая до 28 июля.

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