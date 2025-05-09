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Происшествия

Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии

Автомобиль Nissan сбил велосипедиста в Дно на перекрёстке улиц Пригородной и Совхозной, пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Водитель 1954 года рождения сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части. Состояние пострадавшего оценивается как критическое. На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики.

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