Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии

15:00, 09 мая 2025, ПАИ

Автомобиль Nissan сбил велосипедиста в Дно на перекрёстке улиц Пригородной и Совхозной, пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»









Водитель 1954 года рождения сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части. Состояние пострадавшего оценивается как критическое. На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики.