Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
Автомобиль Nissan сбил велосипедиста в Дно на перекрёстке улиц Пригородной и Совхозной, пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Водитель 1954 года рождения сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части. Состояние пострадавшего оценивается как критическое. На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики.
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