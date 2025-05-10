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Псковские гребцы на байдарках и каноэ стали призёрами Кубка Новгородской области

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, посвящённых 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Новгородской области 3 и 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковские гребцы стали призёрами Кубка Новгородской области и региональных соревнований
    Фото: спортшкола «Ника»

В соревнованиях участвовало более 60 спортсменов из Тверской и Псковской областей, а также Москвы. Комплекты медалей были разыграны среди девушек и юношей на дистанциях 2 000 и 5 000 метров в возрастных категориях: 2013 год рождения и моложе, 2011–2012, 2009–2010, 2007–2008 годы рождения.

В результате два золота на счету псковички Ксении Игнатьевой, также золото и бронзу завоевал Никита Полатовский, серебром отличились Дмитрий Остренко и Максим Тарасов, а бронза на счету Владимира Бебекина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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