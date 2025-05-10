Великолучанин Шамилов удушающим приёмом одержал победу на турнире АСА 186

22:13, 10 мая 2025, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу на турнире АСА 186, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом пишут Luki-News.

Шамилов победил Гаджимурада Хирамагомедова, удачно проведя удушающий приём в третьем раунде.

Для великолучанина это третий поединок на площадке ACA и третья победа подряд. Ранее Шамилов выиграл в бою у брата Гаджимурада Хирамагомедова – Гамзата – на площадке Ural FC техническим нокаутом.

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