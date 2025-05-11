Начинать сбор берёзового сока советует народный календарь 11 мая
Березосок наступил по народному календарю 11 мая, сообщает calend.ru.
На Руси этот день был посвящён сбору берёзового сока, который начинали заготавливать про запас. Считалось, что самый вкусный и целебный сок находится в верхних ветвях дерева и этот напиток способен исцелить любого больного. Заготавливать сок в туманные или дождливые дни не рекомендовалось, так как в таком случае его польза была минимальной.
С этого момента берёзовым соком начинали поить людей, страдающих весенней лихорадкой. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, который специально сохраняли для таких случаев. Это следовало делать только в ясные и солнечные дни.
На Руси берёзовым соком лечили цингу, отёки, фурункулёз, артрит и подагру. Его также использовали как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют употреблять берёзовый сок три раза в день для профилактики воспалительных заболеваний.
При уходе за больными крестьяне прибегали к магическим ритуалам. Люди отправлялись на перекрёсток с обетной ладанкой и ожидали там тёплого южного ветра. Этот ветер должен был войти в ладанку, которую затем надевали на больного. В народе говорили: «Тёплый ветер – будет здоровый».
В этот день также внимательно следили за погодой: ясный восход солнца предвещал такое же лето, а тёплая звёздная ночь сулила хороший урожай. Кроме того, в этот день рекомендовали плотно пообедать, чтобы грядки и поля стали более плодородными.
Более десяти тысяч зрителей посмотрели мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» в Псковском кремле