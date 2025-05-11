Начинать сбор берёзового сока советует народный календарь 11 мая

09:03, 11 мая 2025, ПАИ

Березосок наступил по народному календарю 11 мая, сообщает calend.ru.

На Руси этот день был посвящён сбору берёзового сока, который начинали заготавливать про запас. Считалось, что самый вкусный и целебный сок находится в верхних ветвях дерева и этот напиток способен исцелить любого больного. Заготавливать сок в туманные или дождливые дни не рекомендовалось, так как в таком случае его польза была минимальной.

С этого момента берёзовым соком начинали поить людей, страдающих весенней лихорадкой. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, который специально сохраняли для таких случаев. Это следовало делать только в ясные и солнечные дни.

На Руси берёзовым соком лечили цингу, отёки, фурункулёз, артрит и подагру. Его также использовали как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют употреблять берёзовый сок три раза в день для профилактики воспалительных заболеваний.

При уходе за больными крестьяне прибегали к магическим ритуалам. Люди отправлялись на перекрёсток с обетной ладанкой и ожидали там тёплого южного ветра. Этот ветер должен был войти в ладанку, которую затем надевали на больного. В народе говорили: «Тёплый ветер – будет здоровый».

В этот день также внимательно следили за погодой: ясный восход солнца предвещал такое же лето, а тёплая звёздная ночь сулила хороший урожай. Кроме того, в этот день рекомендовали плотно пообедать, чтобы грядки и поля стали более плодородными.