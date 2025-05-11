Псковичам дали пять рекомендаций для обеспечения пожарной безопасности на даче

17:43, 11 мая 2025, ПАИ

Про пять рекомендаций для обеспечения пожарной безопасности на даче рассказали псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С приходом весны многие дачники возвращаются на свои участки для благоустройства и подготовки к новому сезону. Однако, помимо приятных моментов, в этот период также повышается риск возникновения пожаров, отметили сотрудники ведомства.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что для обеспечения пожарной безопасности на даче необходимо избегать сжигания сухой травы. Вместо этого рекомендуется использовать альтернативные методы утилизации, такие как компостирование.

Также перед началом дачного сезона важно проверить состояние электропроводки и при необходимости провести ремонт.

Кроме того, следует убедиться, что печи и камины находятся в исправном состоянии, а правила безопасности при их использовании соблюдаются.

Помимо этого, важно иметь средства для пожаротушения, такие как огнетушители, вёдра с водой или песком и лопаты.

И наконец, нужно следить за детьми, объясняя им правила пожарной безопасности и не позволяя играть с огнём.

«Помни, что соблюдение правил пожарной безопасности – это залог сохранности имущества, твоей безопасности и твоих близких!» – заключили сотрудники МЧС.

Напомним, что 1 951 пожар зарегистрировали в Псковской области с января по апрель.