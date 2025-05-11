Киноновинки: что смотреть с 12 по 18 мая

17:57, 11 мая 2025, ПАИ

Майские праздники уже отгремели, оставив после себя приятные воспоминания и лёгкую грусть по беззаботным дням. Пора возвращаться к рабочим будням, настраиваться на продуктивный ритм и новые свершения. Псковское агентство информации собрало для вас самые свежие фильмы и сериалы, ведь они всегда готовы подарить нам атмосферу уюта, вдохновение и маленькое чудо – даже посреди самой насыщенной недели.

В фильме «Туда» два совершенно разных человека – угрюмый таксист Вадим и неугомонная актриса Вера – отправляются в неожиданное путешествие из Москвы в Уфу. Их путь пролегает через пять живописных городов и 1 500 километров российских просторов, наполненных встречами, открытиями и маленькими чудесами. В кино с 15 мая.

В фильме «Верный друг» тишина и размеренность жизни нью-йоркской писательницы Айрис внезапно нарушается после трагической утраты – смерти близкого друга и наставника. Вместе с литературным наследием Айрис получает в подарок огромного немецкого дога по кличке Аполлон, и этот благородный, но совершенно неуправляемый пёс врывается в её крошечную квартиру и привычный уклад жизни, принося с собой хаос и отвлечение от утраты. В кино с 15 мая.

Сериал «Мой брат – клон» – комедия о двух братьях-близнецах, чьи жизни не могли быть более разными. Игорь – успешный молодой бизнесмен, управляющий крупным агрохолдингом, привыкший к роскоши и комфорту, а Егор – скромный полицейский, о существовании которого никто не знал. Их судьбы переплетаются, когда выясняется, что оба претендуют на наследство своего деда – известного учёного-генетика, что приводит к неожиданным поворотам и сложным отношениям. На телеканале СТС с 12 мая.

Сериал «Я ничего не помню» о молодой паре – Максе и Насте, чьи отношения переживают глубокий кризис. После серьёзной травмы головы Макс теряет память, а Настя бесследно исчезает, погружая героя в водоворот загадочных событий и опасностей. На платформе Premier с 14 мая.

Действие сериалы разворачивается в 1972 году на жарком и неспокойном юго-западе США. В центре сюжета Нина, которая сталкивается не только с преступным синдикатом, стремительно расширяющим своё влияние, но с предубеждениями внутри самой системы из-за цвета кожи. Чтобы противостоять могущественной мафии, она объединяется с дерзким и талантливым водителем Джимом, мастером побегов и настоящим асом своего дела. Сериал «Дастер» на платформе Max с 15 мая.

Сериал «Чужие деньги» – драма о простом провинциале Юрии Афанасьеве, который внезапно оказывается в центре опасного мира криптомафии и финансовых афер. Внешне он точная копия гения обмана Алексея Воронова, который, спасаясь от преследователей мафии, решает использовать Юру в качестве подставного лица. Но идеальный план выходит из-под контроля. На платформе Ivi с 15 мая.