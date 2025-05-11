Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности россиян, покинувших страну

21:32, 11 мая 2025, ПАИ

На следующей неделе Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За совершение за пределами России правонарушений, направленных против интересов страны, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей. В том числе это касается правонарушений, связанных с пропагандой или публичной демонстрацией нацистской атрибутики или символики, с дискредитацией Вооружённых сил РФ, со злоупотреблением свободой слова и распространением фейков, с несоблюдением обязанностей владельца социальной сети.

Будет предусмотрен арест имущества таких граждан, чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, добавил спикер Госдумы.

«Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Отметим также, в апреле принят федеральный закон, который позволяет проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто уехал из страны, в случае совершения ими противоправных действий из-за рубежа по 20 уголовным статьям.