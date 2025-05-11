О новом ограничении при переводе денег оповестили россиян

22:06, 11 мая 2025, ПАИ

Жители России с 30 мая смогут переводить при упрощенной идентификации без открытия банковского счета не более ста тысяч рублей, рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова в интервью агентству «Прайм».

Согласно этим правилам, при упрощенной идентификации без открытия банковского счёта можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Эти ограничения будут распространяться и на электронные средства.

Ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации не был определён. Мария Ермилова также объяснила, как будут блокироваться кредитные карты россиян.

При упрощенной идентификации личности клиент передает паспортные данные и свою фамилию, имя и отчество. Если перевод будет на сумму выше ста тысяч рублей, потребуется полная идентификация.

«Сейчас регуляторы на уровне законодательства России борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны», – указала эксперт. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов, добавила Мария Ермилова.