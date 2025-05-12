Девять мучеников наступили по народному календарю

07:21, 12 мая 2025, ПАИ

Память девяти мучеников Кизических, которые проповедовали христианство в городе Кизик в Малой Азии в III веке, почитает церковь сегодня, 12 мая, пишет calend.ru.

В народе считали, что девять мучеников помогают при болезнях и эпидемиях.

В этот день полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Также в полдень выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы здоровье прибавилось на целый год.

На девять мучеников в самом разгаре была страда. Крестьяне в этот день начинали сев и пахоту только с молитвами и с советами стариков. «Без времени и без меры - будет грех на душе, а в теле - недуг», - говорили в народе.