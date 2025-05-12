Мошенники могут похищать данные под предлогом оплаты покупок на «безопасных» сайтах

08:20, 12 мая 2025, ПАИ

Мошенники могут похищать банковские данные под предлогом оплаты покупок на «безопасных» сайтах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Мошенники связываются с продавцом под предлогом покупки его товара. Злоумышленники сообщают, что они внесли деньги якобы на безопасный счет в специальной системе с защитой. Для получения денег продавцу присылают ссылку, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. При вводе платежных данных на сайте их сразу получают мошенники.

При этом, по данным УКБ, жертвами мошенников все-таки чаще становятся покупатели.