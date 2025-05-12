Четырёхдневные выходные ждут россиян в июне

08:54, 12 мая 2025, ПАИ

Четыре дня предстоит отдыхать россиянам в июне, следует из постановления кабмина России о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Праздничные выходные начнутся в День России, 12 июня, и закончатся 15 июня.

Пятница, 13 июня, будет нерабочим днём благодаря переносу с 23 февраля Дня защитника Отечества, который выпал на воскресенье.

Следующие длинные выходные ожидаются ко Дню народного единства – с 2 по 4 ноября.