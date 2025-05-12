Четырёхдневные выходные ждут россиян в июне
Четыре дня предстоит отдыхать россиянам в июне, следует из постановления кабмина России о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Праздничные выходные начнутся в День России, 12 июня, и закончатся 15 июня.
Пятница, 13 июня, будет нерабочим днём благодаря переносу с 23 февраля Дня защитника Отечества, который выпал на воскресенье.
Следующие длинные выходные ожидаются ко Дню народного единства – с 2 по 4 ноября.
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