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ФК «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в новом сезоне

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в новом сезоне Второй лиги дивизиона «Б», уступив дома петербургской «Звезде» – 1:2. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: Елена Костюкович

Счёт в матче открыл игрок гостей Ростислав Огиенко на седьмой минуте встречи. Великолучане сравняли счёт на 32-й минуте усилиями Евгения Бутакова, но во втором тайме Огиенко забил второй, победный мяч.

В турнирной таблице великолукские футболисты опустились с третьего на четвёртое место. До этого команда «Луки-Энергия» имела серию из шести игр на старте сезона без поражений.

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